Düzce Üniversitesi Çeyrek Finalde
55 dakika önce
Düzce Üniversitesi'nin korumalı futbol takımı Panthers, ÜniLig 1. Lig C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans'ı sahasında konuk etti.
Düzce Üniversitesi
'nin korumalı futbol takımı Panthers, ÜniLig 1. Lig C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Titans'ı sahasında konuk etti.
Müsabakaya yüksek tempoda başlayan Panthers, Titans'a sayı şansı tanımayarak mücadeleden 32-0'lık galibiyetle ayrıldı. Grubunu lider bitirme başarısını gösteren Düzce Üniversitesi ekibi, Süperlig elemelerine katılmaya hak kazandı. Düzce Üniversitesi Panthers takımı, çalışmalarını sürdürerek yakaladığı bu başarıyı Süperlig'le taçlandırmak istiyor. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:54 Kaynak: İHA
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