Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi Çeyrek Finalde

Düzce Üniversitesi Çeyrek Finalde

55 dakika önce

Düzce Üniversitesi'nin korumalı futbol takımı Panthers, ÜniLig 1. Lig C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans'ı sahasında konuk etti.

Düzce Üniversitesi Çeyrek Finalde, System.String[]
Düzce Üniversitesi'nin korumalı futbol takımı Panthers, ÜniLig 1. Lig C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans'ı sahasında konuk etti.

Müsabakaya yüksek tempoda başlayan Panthers, Titans'a sayı şansı tanımayarak mücadeleden 32-0'lık galibiyetle ayrıldı. Grubunu lider bitirme başarısını gösteren Düzce Üniversitesi ekibi, Süperlig elemelerine katılmaya hak kazandı. Düzce Üniversitesi Panthers takımı, çalışmalarını sürdürerek yakaladığı bu başarıyı Süperlig'le taçlandırmak istiyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Futbol, Düzce Üniversitesi, Spor
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