Düzce Üniversitesi Dtso Üyelerini Ağırladı

Düzce Üniversitesi; eğitim, proje ve iş ortaklıkları gibi konularda yakın iş birliği içerisinde olduğu Düzce Ticaret ve Sanayi Odası mensuplarını ağırladı.

Düzce Üniversitesi; eğitim, proje ve iş ortaklıkları gibi konularda yakın iş birliği içerisinde olduğu Düzce Ticaret ve Sanayi Odası mensuplarını ağırladı.



Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yoğun gündem içerisinde davetlerine icabet eden DTSO Yönetim Kurulu ile Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu başta olmak üzere tüm davetlilere teşekkür ederek, Düzce Üniversitesi'nin DTSO mensuplarıyla iş, eğitim ve iş birlikleri gibi farklı alanlarda gönül bağlarının bulunduğunu söyledi.



Hızla gelişen Düzce Üniversitesi'nin, 14 fakültesi, 33 bin öğrencisi, 10 meslek yüksekokulu, 30'dan fazla araştırma ve uygulama merkezi ile dev bir yaşam alanına dönüştüğünü belirten Rektör Çakar, 1600 dönümlük alan içerisinde yatırımlara devam ettiklerini ifade etti. Yeni Hastane ile birlikte, Acil Servis ve Çocuk Acilin de açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Çakar, Spor Bilimleri Fakültesi, Kütüphane ve Botanik Bahçesi inşaatlarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.



İhtisaslaşma alanında çok güzel çalışmalara imza attıklarına işaret eden Rektör Çakar, tıbbi mantar ve tıbbi bitki yetiştiriciliğini Düzce merkez ve ilçelerinde yaygınlaştırdıklarına dikkat çekerek yakın zamanda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezini Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hayata geçirecekleri bilgisini paylaştı.



Düzce Üniversitesi'nin DTSO ile iş birliği içerisinde üretime yönelik gayretlerinin süreceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, davetli konuklara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.



"Üniversitesi sanayi komisyonunu kurduk"



DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin konuşmasına, organizasyon için Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ederek başladı. TSO olarak Düzce Üniversitesi ile ilişkiler açısından en yakın dönemi yaşadıklarının altını çizen Tuncay Şahin, Üniversite-Sanayi Komisyonu kurduklarını ve Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle birçok proje yürüttüklerini dillendirdi. Dünyanın endüstri 4.0'ı tamamlayarak endüstri 5.0'a geçtiğini belirten Şahin, sanayicilerin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesinin önemi üzerinde durdu. Düzce'nin tarım, sanayi ve turizmle büyüyeceğini ifade eden Tuncay Şahin, DTSO'nun Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile geniş katılımlı olarak ilk kez bir araya geldiğini söyleyerek konuklara teşekkür etti. - DÜZCE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi

BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak

Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor