Düzce Üniversitesi dünya sıralamasında 3. oldu - Son Dakika

Dünyanın en saygın değerlendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2021 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda (Young University Rankings 2021) Düzce Üniversitesi, yine dünyada ve Ülkemizde dikkat çekici başarılara imza attı.

Türkiye'den 31 üniversitenin girebildiği sıralamada Düzce Üniversitesi, Ülkemiz devlet üniversiteleri arasında üçüncü, Türkiye üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer alma başarısı gösterdi. Dünyada ise Düzce Üniversitesi; Ülkemizden Atılım Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile birlikte 351-400 arasında kendine yer bularak istikrarlı yükselişini sürdürdü.

2020 yılından itibaren, genel Dünya Sıralamaları (THE World Rankings), Yükselen Ekonomiler (THE Emerging Economies) Sıralaması ve Etki Sıralaması'nda (THE Impact Rankings) sürekli üst sıralarda yer alma başarısını gösteren Düzce Üniversitesi, gerçekleştirdiği katma değerli bilimsel faaliyetler ve edindiği değerli tecrübeler ile uluslararası alanda da başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. - DÜZCE