Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı

6 saat önce

şehir bütünleşmesine katkı sağlamasını, güç birliği ve gönül birliği oluşturulmasını sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen "Açık Kampüs" uygulaması, gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı, System.String[]

şehir bütünleşmesine katkı sağlamasını, güç birliği ve gönül birliği oluşturulmasını sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen "Açık Kampüs" uygulaması, gerçekleştirilmeye devam ediyor.


Her ayın son Çarşamba günü Düzcelileri Konuralp Kampüsü'nde ağırlayarak farkındalık oluşturan Düzce Üniversitesi, Şubat ayı Açık Kampüs etkinliğinde, Düzce Romanlar Derneği iş birliğiyle Düzce Necmi Hoşver Ortaokulu öğrencilerini konuk etti. Okul Müdürü Celil Kaya, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 50 kişiden oluşan misafir grup, ilk olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti. Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında önemli bilgiler edinen konuk öğrenciler, Mühendislik Fakültesi'nin laboratuvarlarını ziyaret etme imkanı elde etti.


Daha sonra Orman Fakültesi'yle programlarına devam eden öğrenciler, Orman Fakültesi Herbaryumu ve Doldurulmuş Hayvan Müzesi'ni ziyaret ederek bitki ve doldurulmuş hayvan örneklerini inceledi. Düzce Üniversitesi Yemekhanesi'ni de ziyaret eden öğrenciler son olarak Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlhan Genç, onları gelecekte Düzce Üniversitesi'nde eğitim görmeye davet etti.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından "Açık Kampüs Diploması" da takdim edilen öğrenciler, bu temsili diploma ile Fahri Düzce Üniversitesi Gönüllüsü oldu. Misafir öğrenciler, Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımak adına kendilerine bu fırsatı sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Üniversite Yönetimine de teşekkür etti. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti
Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:06:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]