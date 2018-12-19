Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğundan Abant'a Çıkarma

Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu'nun bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği Geleneksel Abant Buluşmasına Düzce Üniversitesi'nden 720 öğrenci katılım sağladı.

Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu'nun bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği Geleneksel Abant Buluşmasına Düzce Üniversitesi'nden 720 öğrenci katılım sağladı.



Düzce Üniversitesi öğrencilerine yönelik sürekli farklı etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin ilgi odağı haline gelen Genç Eller Topluluğu'nun, 5.'sini gerçekleştirdiği Geleneksel Abant Buluşmalarına 14 üniversite katıldı. Etkinliklerde; halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma yarışmaları gerçekleştirildi. Yumurta taşıma yarışmasında kızlarda Abant İzzet Baysal Üniversitesi birinci olurken, erkeklerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi birinci oldu. Çuval yarışında kızlarda Kastamonu Üniversitesi, erkeklerde ise Düzce Üniversitesi birinciliği elde etti. Halat Çekme yarışmasında ise Düzce Üniversitesi hem kızlarda hem erkeklerde birinci oldu. - DÜZCE

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