Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi Hastanesine 420 araçlık otopark
Son Dakika Güncel Haber

Düzce Üniversitesi Hastanesine 420 araçlık otopark

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, hasta yoğunluğuna paralel olarak doğan otopark ihtiyacını karşılayabilmek için çalışmalara hızla devam ediliyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesine 420 araçlık otopark, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, hasta yoğunluğuna paralel olarak doğan otopark ihtiyacını karşılayabilmek için çalışmalara hızla devam ediliyor.


Hasta ve hasta yakınlarının mümkün olan en kısa sürede istenen sağlık hizmetine ulaşması adına Düzce Üniversitesi Hastanesi girişinde yer alan yaklaşık 11 bin 500 metrekare alanın otopark olarak kullanılması için Düzce Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı gerekli altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur suyu drenajı, elektrik, kamera ve yangın hidrantları alt yapısının yapıldığı otoparkın tamamlanması ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 420 araç kapasiteli yeni otopark alanı hizmete açılmış olacak.


Yeni otoparkın tamamlanmasıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi, bina önünde yer alan 130 kapasiteli sivil vatandaş otoparkı ve 60 araç kapasiteli personel otoparkı olmak üzere toplam 610 kapasiteli araç parkına sahip olacak.


Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı otoparkın, hava şartlarının olumlu gitmesi durumunda ekim ayının sonunda bitirilmesi planlanıyor.


Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek ve hastaneye gelen vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemeleri için devam eden bu süreci sabır ve anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'ndan sonra istifa eden Ömer Ünal: Yeni parti Kasım'da açıklanıyor
Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede ücretsiz günlük süt dağıtımına başlanacağını açıkladı CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar IŞİD üyesi MHP'den MEB'e "Kürtler Türkler'den önce Müslüman oldu" itirazı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi Hastanesine 420 araçlık otopark
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]