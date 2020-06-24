Düzce Üniversitesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü protokol imzaladı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü protokol imzaladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü ile çeşitli iş birliği konularını içeren üç protokol imzaladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü ile çeşitli iş birliği konularını içeren üç protokol imzaladı.


Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı'nda gerçekleştirilen iş birliği protokollerini, Orman Fakültesi adına Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Bolu İl Şube Müdürlüğü adına ise İl Şube Müdürü Serpil Uysal imzaladı. Protokoller; Bolu il sınırları içerisinde bulunan "Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı Tabiatı Koruma Alanı", "Kökez Çok Yaşlı Göknar Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ve "Bolu Kale Fındığı Tabiatı Koruma Alanı"nın kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme programının geliştirilmesi için yapılacak faaliyetleri ve Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor. Tarafların yükümlülükleri ve sorumluluklarının belirlendiği protokollerde Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, tüm uzmanlık gerektiren çalışmaların bilimsel temellere dayalı olarak yürütülmesinden ve çalışma alanında araştırma yapacak uzmanların temin edilmesinden sorumlu olacak. Ayrıca Orman Fakültesi çalışma kapsamında formatı belirlenen bilimsel çalışma raporunu, haritaları ve veri tabanını 153 Gün sonunda; İdareye, kurumsal bir yapı değişikliği olması durumunda ise Doğa Koruma ve Milli Parkları temsil eden kuruma teslim edilecek. Bolu İl Şube Müdürlüğü ise kendi bünyesinden bir personeli bu çalışmalar çerçevesinde görevlendirecek. Çalışma alanına yönelik 1/25.000 ölçekli sayısal topografik haritalar ile arazi çalışmalarında kullanılacak araçların temini sağlanacak. Bolu İl Şube Müdürlüğü, envanter-analitik etüt ve sentez aşaması sonrası, çıktılarına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme amacıyla bilim otoriteleri ve bilim insanları, tabiatı koruma alanının temsilcileri, kurum/kuruluşların temsilcileri ve proje koordinasyon ekibi veya arazi ekipleri ile birlikte toplantı düzenleyecek. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü protokol imzaladı - Son Dakika

Son Dakika

20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 16:16 Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:55 Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:16 Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
19:05
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
18:45
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
18:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 20:30:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Üniversitesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü protokol imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]