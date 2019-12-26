Düzce Üniversitesi ilkokullara destek vermeye devam ediyor - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Uzun Mustafa İlkokulu Anasınıflarına 'Sağlık Olsun' adlı drama ve ront gösterisi gerçekleştirdi.



Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş tarafından yürütülen programda, Düzce şehir merkezinde aileleri bilgilendirmek için broşür dağıtılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu. Etkinliğin bu bölümünde Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri; Nazmiye Öniz, Kübra Amaç, Şeyda Elma, Nurgül Yılmaz ve Melike Gülmez de yer aldı.



Aynı program kapsamında çocuklara okul sevgisi aşılamak, okul bahçesini daha eğlenceli ve eğitici hale getirmek amacıyla "Öğrenmenin Parolası; Oyun" isimli çalışma gerçekleştirildi. Düzce Azmimilli İlkokulu'nda gerçekleştirilen çalışmada; duygu sekseği, şekiller yolu, kurbağa sekseği ve taklit et oyun etkinlikleri için zemin boyaması ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmada ise; Çocuk Gelişim Programı 2. sınıf öğrencilerinden; Ezginur Kaba, Büşra Aydoğan, Senem Karaduman, Melek Gül, Semanur Seyhan, Ece Büşra Sarıkaya, Aleyna Acar, Rumeysa Güllü, Züleyha Bayrak, Beyza Nur Küçük görev aldı. - DÜZCE