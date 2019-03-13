Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı 1. Lige Yükseldi

Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası 2. Lig Tenis Turnuvasına başarılarıyla damgasını vurdu.

Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası 2. Lig Tenis Turnuvasına başarılarıyla damgasını vurdu.



Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter yönetiminde erkek ve kadın takımı olarak şampiyonaya katılan Düzce Üniversitesi, kadınlarda grubunu şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lige yükselirken, erkek takımı ise grubunda üçüncü oldu.



Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, kadınlarda birincilik ve erkeklerde üçüncülük olmak üzere iki kupa ile Düzce Üniversitesi'ni onurlandıran öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti.



Kaptanlığını Türkan Sarıkaya'nın yaptığı kadın takımı; Şevval Demir, Fatma Deniz ve Ayşenur İdem yer alırken, Cumali Tekdemir'in kaptanlığını yaptığı erkek takımı ise Eray Terzi, Yunus Zengin ve Sedat Duran yer aldı. - DÜZCE

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