Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi heyetini ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi heyetini ağırladı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi heyetini ağırladı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Karabük Üniversitesi heyetini ağırladı.

Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi heyetini ağırladı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Karabük Üniversitesi heyetini ağırladı.


Karşılıklı ilişkileri geliştirmek, iş birliği imkanlarını artırmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ve beraberindeki heyet Düzce Üniversitesini ziyaret ettiler. İlk olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet daha sonra Rektörlük Çalıştay salonunda düzenlenen Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, senato üyeleri ve daire başkanları katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, iki üniversitenin kaynaşması ve iş birliği imkanlarının daha da artması adına Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Senato Üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok hızlı büyüyen ve gelişen Karabük Üniversitesi'nin, uluslararası potansiyelini gerçek verilerle sahaya yansıttığına vurgu yapan Rektör Çakar, 14 fakültesi, 4 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 30'dan fazla araştırma ve uygulama merkezi, 30 bin öğrencisi ile nitelikli eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve dönemin Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı"nda Düzce Üniversitesi'nin sağlık ve çevre alanlarında ihtisas üniversitesi seçildiğini belirten Çakar, 3 yıldır sürdürdükleri İhtisaslaşma Programında tüm parametrelerde Düzce Üniversitesi'nin başı çektiğini dile getirdi. Çakar son olarak sağlık konusunda "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp", çevre konusunda ise "Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı" alanlarını stratejik alan olarak belirlediklerini ve yönetim modelini oluşturduklarını sözlerine ekledi.


İhtisaslaşma programını tüm detaylarıyla anlatmak için sanayicilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla ve çiftçilerle bir araya geldiklerini söyleyen Rektör Çakar, Düzce'nin 7 ilçesini ve köyleri ziyaret ettiklerini belirtti. Bu süreçte 27 iş birliği sözleşmesi imzaladıkları bilgisini paylaşan Prof. Dr. Çakar, çok sayıda eğitim ve etkinlik düzenlediklerini de dillendirdi. Programın bel kemiğini geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın oluşturduğuna dikkat çeken Çakar, bu alanın tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, bitkisel ve doğal sağlık destek ürünleri üretimi, firmalarla ortak Ar-Ge çalışmaları ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nden oluştuğunu ifade etti. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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