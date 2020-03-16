Düzce Üniversitesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) dezenfeksiyon işlemi yapıldı, personel bilgilendirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kentte koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, DÜ Rektörlük, merkezi derslikler, fakülteler, toplantı salonları, koridorlar, sosyal tesisler, spor kompleksi ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 virüsüne karşı etkin ve başarılı mücadele veren ülkemizde acı bir olayla karşılaşmamak amacıyla ve dünya çapında etkisini gösteren salgının en hafif düzeyde atlatılması için Düzce Üniversitesi, kurumsal olarak da yoğun mesai harcıyor. Öğrencilerin 16 Mart'ta başlayan tatil döneminde yerleşkelerde her yer temizlenerek dezenfekte yapıldı ve bundan sonrada belirli aralıklarla yapılmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.