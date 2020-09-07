Düzce Üniversitesi 'kovan havası'nın tedavi edici özelliği için çalışma başlattı - Son Dakika

DÜZCE Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) 'kovan havası'nın (Api-Air) sağlık üzerine etkisini belirlemek üzere çalışma başlattı. Bazı ülkelerde uygulanan, ancak bilimsel alt yapısı olmayan 'Api-Air' uygulaması hayvanlar üzerinde denenirken, KOAH, bronşit gibi hastalıklara iyi gelip gelmediği ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi kovan havasının sağlık üzerine etkisini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Astım, bronşit, amfizem ve KOAH gibi hastalıkların tedavisi amacıyla Almanya, Macaristan, Slovenya, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde uzun süredir kullanılan 'Api-Air' son yıllarda arıcılar tarafından ülkemizde de uygulanırken, DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu bu uygulamanın söz konusu hastalıklara iyi geldiğine yönelik hiçbir bilimsel veri veya sonuç bulunmadığını bildirdi. Kekeçoğlu arı havasının bu hastalıkların tedavisinde işe yarayıp yaramadığını belirlemek için Düzce Üniversitesi'nde alt yapı kurulduğunu, Api-Air cihazının DAGEM adına Bilgisayar Mühendisi Can Dinler tarafından özel tasarlandığını ve farklı kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Uygulama ilk olarak hasta edilen deney hayvanları üzerinde uygulanmaya başladı. KOAH ve alerjik bronşit gibi hastalıklara iyi gelip gelmediği yapılan deney hayvanlarından alınacak sonuçların ardından, insanlar üzerinde de denenecek. Bilimsel araştırmalarda sonuç olumlu çıkarsa KOAH, kronik ve alerjik bronşit, nefes darlığı çeken hastalara umut olacak.