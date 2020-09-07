Düzce Üniversitesi 'kovan havası'nın tedavi edici özelliği için çalışma başlattı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi 'kovan havası'nın tedavi edici özelliği için çalışma başlattı

DÜZCE Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) 'kovan havası'nın (Api-Air) sağlık üzerine etkisini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Düzce Üniversitesi 'kovan havası'nın tedavi edici özelliği için çalışma başlattı, System.String[]

DÜZCE Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) 'kovan havası'nın (Api-Air) sağlık üzerine etkisini belirlemek üzere çalışma başlattı. Bazı ülkelerde uygulanan, ancak bilimsel alt yapısı olmayan 'Api-Air' uygulaması hayvanlar üzerinde denenirken, KOAH, bronşit gibi hastalıklara iyi gelip gelmediği ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi kovan havasının sağlık üzerine etkisini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Astım, bronşit, amfizem ve KOAH gibi hastalıkların tedavisi amacıyla Almanya, Macaristan, Slovenya, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde uzun süredir kullanılan 'Api-Air' son yıllarda arıcılar tarafından ülkemizde de uygulanırken, DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu bu uygulamanın söz konusu hastalıklara iyi geldiğine yönelik hiçbir bilimsel veri veya sonuç bulunmadığını bildirdi. Kekeçoğlu arı havasının bu hastalıkların tedavisinde işe yarayıp yaramadığını belirlemek için Düzce Üniversitesi'nde alt yapı kurulduğunu, Api-Air cihazının DAGEM adına Bilgisayar Mühendisi Can Dinler tarafından özel tasarlandığını ve farklı kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Uygulama ilk olarak hasta edilen deney hayvanları üzerinde uygulanmaya başladı. KOAH ve alerjik bronşit gibi hastalıklara iyi gelip gelmediği yapılan deney hayvanlarından alınacak sonuçların ardından, insanlar üzerinde de denenecek. Bilimsel araştırmalarda sonuç olumlu çıkarsa KOAH, kronik ve alerjik bronşit, nefes darlığı çeken hastalara umut olacak.

APİ AİR BİRÇOK ÜLKEDE UYGULANIYORDoç. Dr. Meral Kekeçoğlu yaptığı açıklamada, "Api Air çalışması, içinde arı olan bir kovanla tedavidir. Api Air aslında birçok ülkede uygulanıyor. Özellikle kronik akciğer hastalıkları olanlara uygulanıyor. Sağlık turizmi olarak değerlendiriliyor. Fakat bu uygulamaların hiçbir bilimsel alt yapısı yok. Biz, Düzce Üniversitesi olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda uzmanlaşmaya başladığımız andan itibaren arı ürünleriyle ilgili çalışmalara hız verdik. Arı zehri, polen, propolis gibi çalışmaların yanı sıra Api Air çalışmasını da gündeme aldık. Api Air'le ilgili ilk çalışmayı Düzce Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi'nin arkasında kurduk. Türkiye'deki ilk Api Air cihazı da bizim adımıza Can Dinler tarafından tasarlandı. İlk bilimsel çalışmalarımızı da başlattık" dedi.KOAH, BRONŞİT VE NEFES DARLIĞI ÇEKENLER İÇİN UMUT OLACAKÇalışmaların deney hayvanları üzerinde devam ettiğini ifade eden Kekeçoğlu, "Bilimsel çalışmaları bir takım kurum ve kuruluşlarla ortak olarak yürütüyoruz. Deney hayvanlarından kronik akciğer hastalıkları oluşturduk, KOAH hastalığı oluşmasını sağladık. Düzce Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar KOAH olabilir, alerjik astım olabilir, bronşit olabilir bu gibi hastalıkların tedavisinde belki bir umut ışığı olacak. Belki bu hastalıkların tedavisi için bir ışık doğacak. Fakat bilimsel alt yapı olması çok önemli. Biz, bu bilimsel alt yapıyı burada oluşturmaya çalışıyoruz. Bazı çalışmalarımızı tamamladık, bazı çalışmalara yeni başladık. İnşallah sonuçlandığı zaman sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Düzce Üniversitesi, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi 'kovan havası'nın tedavi edici özelliği için çalışma başlattı - Son Dakika

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