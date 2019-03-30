Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi Kurucu Rektöründen, Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Düzce Üniversitesi Kurucu Rektöründen, Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

30 dakika önce

Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "İyiliğin ve Sevginin Artması İçin Değer Üretmek" konulu konferans vermek üzere Atatürk Üniversitesine gelen Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Kurucu Rektöründen, Rektör Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "İyiliğin ve Sevginin Artması İçin Değer Üretmek" konulu konferans vermek üzere Atatürk Üniversitesine gelen Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Prof. Dr. Şerifoğlu, Kariyer Merkezinden gelen konferans teklifini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gerçekleşen konferansın verimli geçtiğini ve öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakacağını umut ettiğini belirten Sivrikaya, Kariyer Merkezinin gerçekleştirdiği çalışmalara verdiği destekten ötürü Rektör Çomaklı'yı tebrik etti.

Konuğu Funda Sivrikaya Şerifoğlu'na Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, Kariyer Merkezinin de Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında kurulan etkin birimlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Öğrencilerin kariyer planlaması anlamında Kariyer Merkezinden aktif olarak faydalandıklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Kariyer Merkezimiz sadece aktif öğrencilerimiz için değil, mezunlarımız için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Üniversitemiz 200 binden fazla mezunuyla Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarının arasında yer alıyor. Mezunlarımız arasında bakanlar, milletvekilleri, rektörler, iş adamları, sanatçı ve akademisyenlerle birlikte devlet kademelerinde önemli görevler üstlenen yetkililer var. Bununla birlikte, dünyanın dört bir tarafından gelerek üniversitemizde eğitim görüp, sonrasında ülkelerine hizmet eden on binlerce uluslararası mezunumuz var. Bu öğrencilerimizin mezuniyet sonrası ülkemiz ile kendi ülkeleri arasında her alanda köprü kurmaları bizlere gurur veriyor"

Rektör Çomaklı ziyaretin ardından konuğu Şerifoğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi Kurucu Rektöründen, Rektör Çomaklı'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]