Düzce Üniversitesi Logo Günü ile kurum aidiyetini daha da güçlendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi Logo Günü ile kurum aidiyetini daha da güçlendiriyor - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Logo Günü ile kurum aidiyetini daha da güçlendiriyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Yenilikçi ve dinamik üniversite anlayışıyla yükseköğretim alanında adından söz ettiren Düzce Üniversitesi, hayata geçirdiği "Logo Günü" ile kurumsal kimlik alanına yeni bir soluk getirdi.

Düzce Üniversitesi Logo Günü ile kurum aidiyetini daha da güçlendiriyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Yenilikçi ve dinamik üniversite anlayışıyla yükseköğretim alanında adından söz ettiren Düzce Üniversitesi, hayata geçirdiği "Logo Günü" ile kurumsal kimlik alanına yeni bir soluk getirdi.


Daha önce "Açık Kapı, Açık Kampüs, Açık Ders, Açık Mutfak, Açık Kürsü, Temiz Kampüs, Müzik Durağı Kampüste" gibi yenilikçi uygulamalarla ses getiren Düzce Üniversitesi, bu kez Logo Günü ile kurumsal kimlik alanında farkındalık oluşturdu.


Düzce Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde ve birimlerinde ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü başta olmak üzere üniversite mensupları bu anlamlı günde Düzce Üniversitesi'ne ait logolu kıyafetleri giyerek, yine logolu ürünleri ve aksesuarları kullanarak kurumsal kimlik ve kurum aidiyeti konusunda bilinç oluşturulmasına katkı sağladı.


Bu özel günde Senato Üyeleri de Düzce Üniversitesi'nin logosunu taşıyan ürünler giyerek katıldığı Senato Toplantısı'nda kurum kültürünün gelişmesi adına örnek bir davranış sergiledi. Her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte mensuplar, aynı zamanda Düzce Üniversitesi'nin tanıtımını yapıyor ve Düzce Üniversiteli olmanın gururunu yaşıyor. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
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