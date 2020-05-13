Düzce Üniversitesi'nde ahşap işleri uygulama ve araştırma merkezi kuruldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Bünyesinde birçok araştırma ve uygulama merkezini barındıran Düzce Üniversitesi; Düzce ili ve Anadolu coğrafyasının ahşap işleri ile ilgili teorik, uygulamaya yönelik deneysel çalışmalar yapmak ve projeler üretmek amacıyla Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulumunu gerçekleştirdi.



Ahşap bina, mobilya, yat/tekne, aksesuar ve malzeme gibi konularda kamu kuruluşlarının ve özel kişilerin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik araştırma ve incelemeler yapacak olan Merkez, görüş bildirmek, rapor hazırlamak ve proje çalışmaları yapmak gibi faaliyetler yürütecek. Düzce ili ve çevresinde alanla ilgili uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirecek Merkez, dezavantajlı olarak nitelendirilen bireyleri çeşitli hobi çalışmaları ile rehabilite etmek ve yeniden topluma kazandırmak gibi uygulamalar da hayata geçirecek. Tarihi ahşap binaların envanterlerini çıkararak, röleve, restorasyon, konservasyon, restitüsyon projeleri hazırlayacak olan Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, ulusal ve uluslararası semineler, konferanslar düzenlemek; workshop çalışmaları gerçekleştirmek; meslek sahibi olmayan bireyleri ahşap işlemeciliği ve mobilya konusunda meslek edindirmeye yönelik çeşitli eğitim ve kurslar düzenlemek gibi daha birçok faaliyet yürütecek. - DÜZCE