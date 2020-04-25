Düzce Üniversitesi'nde korona virüs testleri yapılıyor - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, korona virüs (Covid-19) PCR tanı laboratuvarı hızlı ve güvenilir sonuç vermek için titizlikle çalışıyor. Ekipler aynı gün içerisinde gelen tüm testleri tamamlayarak sonuca ulaşırken, aynı anda diğer test çalışmalarını da sürdürüyor.

Düzce Covid-19 PCR Laboratuvarı'nın sorumlusu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Öztürk, laboratuvar çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Üniversite hastanesinin PCR Laboratuvarı'nın Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mart tarihinden itibaren Düzce ili Covid-19 PCR yetkili laboratuvarı olarak görevlendirildiğini anımsatan Prof. Dr. Öztürk, " Türkiye'de toplam 124 laboratuvara bu yetki verilmiştir. Düzce il ve ilçe hastanelerinden gelen örneklerin hepsi ilimizdeki tek merkez olan laboratuvarımızda çalışılmaktadır. Covid-19 PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ve Türkiye'de üretilen kitlerle yapılmaktadır" dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Öztürk, Düzce'de korona virüs testlerini gerçekleştirdiklerini, sadece PCR testi yapmadıklarını birçok alanda da test yaptıklarını dile getirdi. Aynı gün içerisinde gelen testleri yine aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirten Prof. Dr. Öztürk, "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı PCR Laboratuvarı olarak şu anda Düzce ilinde tek yetkili Covid-19 laboratuvarı olarak çalışmaktayız. Şu anda bizden başka Düzce'de hiçbir yerde bu test yapılmamaktadır. Burada ekip halinde çalışmaktayız. Örnekler bize Düzce üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden, diğer hastanelerden ilçelerden hep aynı saatte gelmektedir. Aynı gün içerisinde çalışılmaktadır ve aynı gün içerisinde sonuç verilmektedir. Laboratuvarımızda Covid-19 dışında Hepatit B, Hepatit C, HIV, HPV, solunum paneli PCR üzerinde çalışılmaya devam etmektedir. Ama burada sadece PCR ile sorumlu değiliz. Bunun dışında hemotoloji, bakteriyoloji, hematoloji, parazitoloji, mikobakteriyoloji, mikoloji, seroloji, ELİSA ve immunoloji bölümleri hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)