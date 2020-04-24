Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor - Son Dakika

Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor

Türkiye'de üretilen kitlerle hızlı ve güvenilir sonuçlar alınıyor

DÜZCE - Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuarı, Korona virüs PCR tanı laboratuarı hızlı ve güvenilir sonuç vermek için titizlikle çalışıyor. Ekipler aynı gün içerisinde gelen tüm testleri tamamlayarak sonuca ulaşırken, aynı anda diğer test çalışmalarını da sürdürüyor.

Düzce COVİD-19 PCR Laboratuarı'nın sorumlusu, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Öztürk, laboratuar çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Üniversite hastanesinin PCR Laboratuarı'nın Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mart tarihinden itibaren Düzce ili Covid-19 PCR yetkili laboratuarı olarak görevlendirildiğini anımsatan Prof. Dr. Öztürk, "Türkiye'de toplam 124 laboratuara bu yetki verilmiştir. Düzce il ve ilçe hastanelerinden gelen örneklerin hepsi ilimizdeki tek merkez olan laboratuarımızda çalışılmaktadır. COVİD-19 PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ve Türkiye'de üretilen kitlerle yapılmaktadır." dedi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Öztürk, Düzce'de Korona Virüs Pandemsi'nin testlerini gerçekleştirdiklerini, sadece PCR testi yapmadıklarını bir çok alanda da test yaptıklarını dile getirdi. Aynı gün içerisinde gelen testleri yine aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde sonuçlandırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Öztürk: "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı PCR Labaratuarı olarak şu anda Düzce ilinde tek yetkili COVİD-19 labaratuvarı olarak çalışmaktayız. Şu anda bizden başka Düzce'de hiçbir yerde bu test yapılmamaktadır. Burada ekip halinde çalışmaktayız. Örnekler bize Düzce üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden, diğer hastanelerden ilçelerden hep aynı saatte gelmektedir. Aynı gün içerisinde çalışılmaktadır ve aynı gün içerisinde sonuç verilmektedir. Laboratuarımızda COVİD-19 dışında Hepatit B, Hepatit C, HIV, HPV, solunum paneli PCR üzerinde çalışılmaya devam etmektedir. Ama burada sadece PCR ile sorumlu değiliz. Bunun dışında hemotoloji, bakteriyoloji, hematoloji, parazitoloji, mikobakteriyoloji, mikoloji, seroloji, ELİSA ve immunoloji bölümleri hizmet vermeye devam ediyor" dedi.