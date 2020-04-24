Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor - Son Dakika

Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor

24 dakika önce

Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor Türkiye'de üretilen kitlerle hızlı ve güvenilir sonuçlar alınıyor Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuarı, Korona virüs PCR tanı laboratuarı hızlı ve güvenilir sonuç vermek için titizlikle çalışıyor.

Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor

Türkiye'de üretilen kitlerle hızlı ve güvenilir sonuçlar alınıyor

DÜZCE - Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuarı, Korona virüs PCR tanı laboratuarı hızlı ve güvenilir sonuç vermek için titizlikle çalışıyor. Ekipler aynı gün içerisinde gelen tüm testleri tamamlayarak sonuca ulaşırken, aynı anda diğer test çalışmalarını da sürdürüyor.

Düzce COVİD-19 PCR Laboratuarı'nın sorumlusu, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Öztürk, laboratuar çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Üniversite hastanesinin PCR Laboratuarı'nın Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mart tarihinden itibaren Düzce ili Covid-19 PCR yetkili laboratuarı olarak görevlendirildiğini anımsatan Prof. Dr. Öztürk, "Türkiye'de toplam 124 laboratuara bu yetki verilmiştir. Düzce il ve ilçe hastanelerinden gelen örneklerin hepsi ilimizdeki tek merkez olan laboratuarımızda çalışılmaktadır. COVİD-19 PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ve Türkiye'de üretilen kitlerle yapılmaktadır." dedi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Öztürk, Düzce'de Korona Virüs Pandemsi'nin testlerini gerçekleştirdiklerini, sadece PCR testi yapmadıklarını bir çok alanda da test yaptıklarını dile getirdi. Aynı gün içerisinde gelen testleri yine aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde sonuçlandırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Öztürk: "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı PCR Labaratuarı olarak şu anda Düzce ilinde tek yetkili COVİD-19 labaratuvarı olarak çalışmaktayız. Şu anda bizden başka Düzce'de hiçbir yerde bu test yapılmamaktadır. Burada ekip halinde çalışmaktayız. Örnekler bize Düzce üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden, diğer hastanelerden ilçelerden hep aynı saatte gelmektedir. Aynı gün içerisinde çalışılmaktadır ve aynı gün içerisinde sonuç verilmektedir. Laboratuarımızda COVİD-19 dışında Hepatit B, Hepatit C, HIV, HPV, solunum paneli PCR üzerinde çalışılmaya devam etmektedir. Ama burada sadece PCR ile sorumlu değiliz. Bunun dışında hemotoloji, bakteriyoloji, hematoloji, parazitoloji, mikobakteriyoloji, mikoloji, seroloji, ELİSA ve immunoloji bölümleri hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor

Düzce Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:24 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi DHA? DIŞ ? İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi tepkiye yol açtı Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Covid-19'la ilgili araştırmanın ardından Fransa'da nikotin ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Üniversitesi'nde koronavirüs testleri yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]