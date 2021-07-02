Düzce Üniversitesi'nde logo farkındalık günü - Son Dakika

Yenilikçi uygulamalarda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, Logo Günü ile farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Kurumsal iletişim alanında adından söz ettiren uygulamaları hayata geçiren Düzce Üniversitesi, yaz aylarında da Logo Günü'ne hız kesmeden devam ediyor. Tüm yerleşkelerde ve birimlerde Düzce Üniversitesi'ne ait logolu kıyafetleri giyen ve yine logolu ürünleri kullanan mensuplar, kurum kimliği ve kurum aidiyeti konusunda örnek davranış sergiliyor.

Her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte üniversite mensupları, "Biz Düzce Üniversiteliyiz" mesajı vererek anlamlı birliktelik örneği gösteriyor. - DÜZCE