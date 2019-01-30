Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Düzce Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

1 saat önce

Düzce Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika'ya ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak, bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Düzce Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu, System.String[]
Düzce Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika'ya ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak, bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereği faaliyetlerine başlayan Merkez; Ortadoğu ve Afrika'yı konu alan akademik çalışmalar yapmayı, faaliyetler düzenlemeyi, projeler yürütmeyi, bu alanda çalışmalar yapan akademik personel yetiştirilmesine katkı sağlamayı, farklı çalışma alanlarından akademisyenleri bir araya getirmek suretiyle özgün kuram, kavram ve perspektif geliştirme imkanını artırmayı amaçlıyor.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek, kendi bünyesinde veya diğer kurumlarla iş birliği çerçevesinde eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek gibi faaliyetler yürütecek. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Afrika, Orta Doğu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış

Son Dakika! Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]