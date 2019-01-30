Düzce Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Düzce Üniversitesi
'nde Ortadoğu ve Afrika
'ya ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak, bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereği faaliyetlerine başlayan Merkez; Ortadoğu ve Afrika'yı konu alan akademik çalışmalar yapmayı, faaliyetler düzenlemeyi, projeler yürütmeyi, bu alanda çalışmalar yapan akademik personel yetiştirilmesine katkı sağlamayı, farklı çalışma alanlarından akademisyenleri bir araya getirmek suretiyle özgün kuram, kavram ve perspektif geliştirme imkanını artırmayı amaçlıyor.
Lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek, kendi bünyesinde veya diğer kurumlarla iş birliği çerçevesinde eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek gibi faaliyetler yürütecek. - DÜZCE