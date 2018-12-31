Düzce Üniversitesi'nde Temizlik Seferberliği Sürüyor
2 saat önce
Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) başlatılan "Temiz Düzce-Temiz Üniversite" etkinliği kapsamında sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için çevre temizliği yapılıyor.
Düzce Üniversitesi
'nde (DÜ) başlatılan "Temiz Düzce-Temiz Üniversite" etkinliği kapsamında sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için çevre temizliği yapılıyor.
DÜ Rektörlüğü tarafından "Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar" ilkesinden hareketle hayata geçirilen etkinlik çerçevesinde üniversite öğrencileri ve üniversite mensupları temizlik çalışması gerçekleştirdi. Konuralp
Kampüsü ile diğer tüm yüksekokullarla yapılan çevre temizliğiyle Konuralp kampüsündeki rektörlük binası ile fen edebiyat ve işletme fakültelerinin önü ile yollar ve yeşil alanlar daha temiz bir görünüme kavuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:23 Kaynak: AA
Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı
Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi
Aldatıldığından Şüphelenen Koca Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL