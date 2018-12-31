Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi'nde Temizlik Seferberliği Sürüyor

Düzce Üniversitesi'nde Temizlik Seferberliği Sürüyor

2 saat önce

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) başlatılan "Temiz Düzce-Temiz Üniversite" etkinliği kapsamında sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için çevre temizliği yapılıyor.

Düzce Üniversitesi'nde Temizlik Seferberliği Sürüyor, System.String[]
Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) başlatılan "Temiz Düzce-Temiz Üniversite" etkinliği kapsamında sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için çevre temizliği yapılıyor.

DÜ Rektörlüğü tarafından "Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar" ilkesinden hareketle hayata geçirilen etkinlik çerçevesinde üniversite öğrencileri ve üniversite mensupları temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Konuralp Kampüsü ile diğer tüm yüksekokullarla yapılan çevre temizliğiyle Konuralp kampüsündeki rektörlük binası ile fen edebiyat ve işletme fakültelerinin önü ile yollar ve yeşil alanlar daha temiz bir görünüme kavuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:23 Kaynak: AA

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