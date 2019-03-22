Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi'nde Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı

Düzce Üniversitesi'nde Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı

54 dakika önce

Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Düzce Üniversitesi'nde Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı, System.String[]
Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Düzce Üniversitesi'nde açılan merkezde; temiz enerji kullanan elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm (Endüstri 4.0) kapsamındaki teknolojilerin üzerinde akademik çalışmalar yapılacak ve bu kapsamdaki sistemlerin modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme çalışmaları yürütülecek.

Merkezin gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmaları ile yerli elektrikli araç üretimine katkı ve endüstrinin üretime yönelik uygulamalarında etkili çözümler sağlayarak, otomotiv sanayi başta olmak üzere Türk endüstrisinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmek ve elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlıyor.

Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin faaliyetleri arasında şunlar bulunuyor; "Temiz ve ucuz enerji tüketen elektrikli araç teknolojileri ile akıllı fabrika teknolojileri üzerinde akademik çalışmalar yapmak. Elektrikli araçlar, hibrit araçlar, akıllı otonom araçlar, insansız kara ve hava araçları, endüstriyel ve insansı robotlar gibi mekatronik sistemlerin modellenmesi, kontrolü, simülasyonu, tasarımı ve uygulaması için araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek. Dijital dönüşüm kapsamında bulunan akıllı fabrika teknolojileri, akıllı robotlar, yapay zeka öğrenen sistemler, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, algılama sistemleri, bilgisayarla görme gibi konularda çalışmalar yapmak. Merkezin amacı doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, çalıştay, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri programlar düzenlemek, elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm ile ilgili konularda sanayi temsilcileri ile işbirliği yapmak ve sanayi kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek gibi çalışmalar yer alacak. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

Dönüşüm, Düzce Üniversitesi, Güncel
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