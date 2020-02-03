Düzce Üniversitesi'nden bir Avrupa Projesi daha - Son Dakika

Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde, Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında yürütülen projenin ilk toplantısı, Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıya; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Seda Çolak, proje ortağı olarak görev alan İtalya, Polonya, Letonya, Yunanistan ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden akademisyenler katıldı.



Özel eğitim öğretmenliği lisans öğrencilerine otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için üretilen teknoloji araçlarının tanıtımı amacıyla sanal gerçeklik kaynaklarının geliştirilmesi (Developing Virtual Reality Resources Introducing Technology Tools for Children with Autism Spectrum Disorder to SEN Teaching Undergraduates) başlıklı proje toplantısının açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü gerçekleştirdi.



Avrupa'nın ve ülkemizin seçkin üniversitelerinin temsilcilerini Düzce Üniversitesi'nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, çeşitli Avrupa ülkeleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu eğitim programının faydalı olması temennisinde bulunarak proje yürütücülerine ve çalışanlarına teşekkür etti.



Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan proje hakkında açıklamalarda bulunan Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin, projenin yurt içi ve yurt dışı ortaklarının olduğunu söyledi. Projenin yurt dışı ortakları arasında; İtalya, Polonya, Letonya ve Yunanistan'ın seçkin üniversitelerindeki akademisyenlerin yer aldığını ifade eden Şahin, yurt içi ortakları arasında ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Educloud Eğitim kurumunun bulunduğunu belirtti.



Projenin amaçlarından da bahseden Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin, "Projenin genel amacı, geliştirilecek olan sanal gerçeklik ders materyalleri ile otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan teknolojilerin üniversite öğrencilerine daha kolay ve maliyetsiz olarak tanıtılmasıdır. Proje toplamda 24 ay sürecektir. Bu süreçte çalıştay, panel ve konferans gibi etkinlikler aracılığıyla toplamda 120 üniversite öğrencisi ve 250 alan uzmanı ve eğitimciye, söz konusu alandaki beceriler kazandırılacaktır. Ayrıca, Avrupa'daki farklı üniversitelere ulaşarak projenin fikri çıktılarının tanıtımının yapılması da hedeflenmektedir. Böylece, Üniversitemizin temel değerleri arasında olan 'El Birliği ve Gönül Birliği' felsefesiyle engelli bireylerin yaşamının kolaylaştırılmasına katkı sunulacaktır" şeklinde konuştu. - DÜZCE