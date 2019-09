Düzce Üniversitesi'nden bir uluslararası proje başarısı daha

Düzce Üniversitesi'nin Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında başvurusunu üstlendiği proje, 221 başvuru içinde kabul edilen 15 proje arasına girmeyi başararak değerlendirme sürecine alındı.



Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin'in yürütücüleri arasında bulunduğu "Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar için Üretilen Teknoloji Araçlarının Tanıtımı Amacıyla Sanal Gerçeklik Kaynaklarının Geliştirilmesi" (Developing Virtual Reality Resources Introducing Technology Tools for Children with Autism Spectrum Disorder to SEN Teaching Undergraduates) başlıklı proje, Türkiye Ulusal Ajansı'na sunuldu. Uygunluk kontrolü kriterlerini karşılayan ve içerik değerlendirmesine tabi tutulan proje ile Düzce Üniversitesi, destek almaya hak kazanan 15 proje arasına seçilerek önemli başarının sahibi oldu.



Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan proje hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin, projenin yurt içi ve yurt dışı ortaklarının olduğunu söyledi. Projenin yurt dışı ortakları arasında; İtalya, Polonya, Letonya ve Yunanistan'ın seçkin üniversitelerindeki akademisyenlerin yer aldığını ifade eden Şahin, yurt içi ortakları arasında ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Educloud Eğitim kurumunun yer aldığını belirtti.



Projenin amaçlarından da bahseden Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin, "Projenin genel amacı, geliştirilecek olan sanal gerçeklik ders materyalleri ile otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan teknolojilerin üniversite öğrencilerine daha kolay ve maliyetsiz olarak tanıtılmasıdır. Proje toplamda 24 ay sürecektir. Bu süreçte çalıştay, panel ve konferans gibi etkinlikler aracılığıyla toplamda 120 üniversite öğrencisi ve 250 alan uzmanı ve eğitimciye, söz konusu alandaki beceriler kazandırılacaktır. Ayrıca, Avrupa'daki farklı üniversitelere ulaşarak projenin fikri çıktılarının tanıtımının yapılması da hedeflenmektedir. Böylece, Üniversitemizin temel değerleri arasında olan 'El Birliği ve Gönül Birliği' felsefesiyle engelli bireylerin yaşamının kolaylaştırılmasına katkı sunulacaktır" şeklinde konuştu. - DÜZCE