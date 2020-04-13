Düzce Üniversitesi'nden Şehit Polis için taziye mesajı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi mezunu Polis Memuru Beytullah Melih Işık görev yaptığı Şırnak'ta elim bir kaza sonucu şehit oldu. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şehit Beytullah Melih Işık için taziye mesajı yayımlandı.



Polis Memuru Beytullah Melih Işık, birlikte görev yaptığı arkadaşının silahını temizlemesi esnasında silahın ateş alması üzerine şehit oldu. Elim olay sonucu göğsünden yara alan Polis Memuru Beytullah Melih Işık kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düzce Üniversitesi, Şehit Polis Memuru Beytullah Melih Işık için taziye mesajı yayımladı. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi; "2015 yılında İşletme Fakültesinden mezun olan eski öğrencimiz, Polis Memuru Beytullah Melih Işık, Şırnak Cizre'de yaşanan elim bir kaza sonucu şehit düşmüştür. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz." - DÜZCE