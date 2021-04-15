Düzce Üniversitesi'nin 15. yılında 15 ödül - Son Dakika

Düzce Üniversitesi'nin 15. yılında 15 ödül

15.04.2021 10:33
Düzce Üniversitesi'nin 15. yılında 15 ödül, System.String[]

"Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Ödülleri" ve "İdari Personel Öneri Sistemi" kapsamında Düzce Üniversitesi'ne katkı sağlayan akademik ve idari personellere ödülleri takdim edildi.

"Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Ödülleri" ve "İdari Personel Öneri Sistemi" kapsamında Düzce Üniversitesi'ne katkı sağlayan akademik ve idari personellere ödülleri takdim edildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yılında 15 ödül verdiklerini belirterek, bu yıl Birim Kalite Ödülü'nü yeni ödül kategorisi olarak eklediklerini dile getirdi. 2015 yılında teşvik sistemi üzerinden başlattıkları ödül sistemini, mensupların emeklerinin farkında olduklarının ve onlara kıymet verdiklerinin bir nişanesi olarak kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerine işaret eden Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi'nin kuruluşunun 16. yılında ise 16 ödül vereceklerini sözlerine ekledi.

Özellikle kurumsal gelişme, yenilik süreçleri ve ihtisaslaşma başta olmak üzere katkı sağlayan birimlere ve mensuplara ödül vererek Düzce Üniversitesi'nin nitelikli büyümesine devam ettiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ödül kazanan tüm akademik ve idari personellere emekleri için teşekkür etti.

Programda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ile Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş tarafından; 2020 yılı kapsamında Yayın Başarı, Atıf Başarı, Birim Yayın Başarı, Sanat Başarı, Proje Başarı, Kurumsallaşmaya Katkı, İhtisaslaşmaya Katkı, Basılı Yayın, Girişimcilik Başarı, Birim Kalite, Sosyal Sorumluluk, Yurtdışı Görevlendirme, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Keşif Ödülleri ile 2019 ve 2020 yılında İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulaması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi'nin 15. yılında 15 ödül
Düzce Üniversitesi'nin 15. yılında 15 ödül
Düzce Üniversitesi'nin 15. yılında 15 ödül
Düzce Üniversitesi'nin 15. yılında 15 ödül

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi'nin 15. yılında 15 ödül - Son Dakika


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