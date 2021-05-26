Düzce Üniversitesi öğrencileri, 18. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda finale kaldı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) İşletme Fakültesi öğrencileri, 18. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

Mars Lojistik ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle bu yıl 18'incisi düzenlenen yarışmaya "Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri" kategorisinde katılan DÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri, hazırladıkları vaka çözümüyle finalde yarışmaya hak kazandı.

Üniversite yönetimi, 4. sınıf öğrencileri Mahmut Kahveci ve Batukan Yorulmaz ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi Damla Bal'dan oluşan takıma finalde başarı diledi.

Araştırmacı, meraklı ve yaratıcı öğrencilere fikirlerini aktaracağı bir ortam oluşturmak, sektörü öğrencilere tanıtmak ve öğrencilerin vaka çözümleme becerilerini geliştirmek amacıyla 2004'den beri düzenlenen ve tüm üniversite öğrencilerine açık olan yarışmanın finali, gelecek ay içerisinde gerçekleştirilecek.