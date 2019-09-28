Düzce üniversitesi öğrencilerini bekliyor

Kurulduğu 2006 yılından beri aldığı yerinde kararlarla ve yaptığı önemli çalışmalarla bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sunan Düzce Üniversitesi; 14 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 2 Yüksekokulu, 10 Meslek Yüksekokulu, 30'a yakın araştırma uygulama merkezi, her bölümün kendine özel laboratuvarı ve uygulama alanları ile öğrencilerini bekliyor.



"Değer Üreten Üniversite" sloganıyla yola çıkan, nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, AR-GE ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen, ülkemizin ve bölgemizin öncelikli ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir perspektifle yaklaşan ve çözüm arayışı içerisinde olan Düzce Üniversitesi; ülkemizin bugününe ve geleceğine katma değer sağlayan üniversite olma bilinci ile yola çıkmış; genç, dinamik, alanlarında uzman ve özverili akademik kadrosuyla 2019-2020 Öğretim Yılı için hazır.



Öğrencilere yemek bursu ve kısmi zamanlı iş



Öğrencilere giyimden, yemek bursuna kadar birçok alanda destek olan Düzce Üniversitesi, 2019-2020 Öğretim Yılı'nda; ihtiyacı olan öğrencimizle şehit, gazi ve engelli öğrencilere kontenjana bakılmaksızın yemek bursu sağlıyor. Ayrıca birçok öğrenciye de Düzce Üniversitesi birimlerinde kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlıyor.



Öğrencilere birçok sosyal ve kültürel hizmet sunan Düzce Üniversitesi; kapalı spor salonu, kapalı tenis kortları, yarı olimpik yüzme havuzu, kondisyon salonu ve halı sahası, resmi müsabakaların oynanabildiği stadyumu ile öğrencilere hizmet etmeye devam ediyor. - DÜZCE