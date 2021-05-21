Düzce Üniversitesi öğrencisi 19 Mayıs'ta gençlerin sesi oldu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında; 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile milli sporcular arasında, Düzce'yi temsilen Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Ceylan Işık yer aldı.

Düzce Üniversitesi öğrencisi Ceylan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TRT Spor Yıldız kanalının açılışında gençler adına konuşmacı seçildi. Gençlerin sesi olan Ceylan Işık, program esnasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a Türk Bayrağı takdim etme gururunu yaşadı.

Program sonunda duygu ve düşüncelerini paylaşan Düzce Üniversitesi öğrencisi Ceylan Işık, "Hediyeleşme sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile kelam etme fırsatı buldum. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız konuşmasında 'sevgili Ceylan'ın da dediği gibi' bir cümle kurduğu için de gururlandım" diyerek yaşadığı heyecanını dile getirdi. - DÜZCE