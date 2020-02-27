Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu oldu

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu faaliyet programında yer alan Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencisi Aslı Delibal Avrupa Şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu oldu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu faaliyet programında yer alan Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencisi Aslı Delibal Avrupa Şampiyonu oldu.


Türk Milli Takımı'nın takım halinde birinciliği elde ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Büyük bayanlar 60kg Kategorisinde mücadele eden milli sporcu, rakipleri karşısında sergilediği üstün mücadele sonucunda Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Ülkemize ve Üniversitemize yaşattığı bu gurur için öğrencimiz Aslı Delibal'ı ve takım arkadaşlarını tebrik eder, kendisine emek harcayan başta ailesi olmak üzere antrenörlerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak
Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]