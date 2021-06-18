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Düzce Üniversitesi öğretim üyesinden uluslararası çalışma - Son Dakika

Düzce Üniversitesi öğretim üyesinden uluslararası çalışma

18.06.2021 11:03
Düzce Üniversitesi öğretim üyesinden uluslararası çalışma, System.String[]

Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dayı'nın yaptığı çalışmalar 2021 yılında Nature grubu dergilerde makale olarak yayınlanma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dayı'nın yaptığı çalışmalar 2021 yılında Nature grubu dergilerde makale olarak yayınlanma başarısı gösterdi.

Nature Scientific Reports'da yayınlanan makalesinde Japonya'daki çalışma ekibiyle birlikte model organizma olarak genetik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan Caenorhabditis grubu nematodlardan Caenorhabditis auriculariae turunun tüm genomu dizilenip analiz edilerek bu organizmaların evrimsel kökenlerine yönelik önemli ipuçları elde edildiği anlatıldı.

Japonya, İngiltere ve Venezüella'dan araştırmacılarla birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Nature Communications Biology'de yayınlanan 2. makalesinde ise; insanda parazit olan ve enfeksiyonları her zaman ölümcül olan bir Cestode turunun tüm genom ve transcriptom dizilemeleri yapılarak bu parazitin enfeksiyonda rol oynayan genleri belirlenerek hastalık etkenin altında yatan moleküler mekanizmaları aydınlatıldı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi öğretim üyesinden uluslararası çalışma

Düzce Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Genetik, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi öğretim üyesinden uluslararası çalışma - Son Dakika


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