Düzce Üniversitesi öğretim üyesini görevinden uzaklaştırdı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi öğretim üyesini görevinden uzaklaştırdı

08.03.2023 21:20
Düzce Üniversitesi öğretim üyesini görevinden uzaklaştırdı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S'nin depremzede öğrencisi ile yaşadığı diyalog tepkilere neden oldu. Öğrencisinin "Hocam şehir yok" sözlerine "Sanki atom bombası attılar" diye yanıt veren Ö.S, açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve depremden etkilenen Malatya'da yaşayan Batuhan B. derslere uzaktan katılırken, Dr. Ö.S. ile insan kaynakları dersi için görüştü. Batuhan B. bir firmanın insan kaynakları birimi ile yapması gereken röportajı deprem nedeniyle yapamadığını söyledi. Batuhan B. deprem nedeniyle firma olmadığını belirtirken, Ö.S. ise, "Allah Allah sanki atom bombası attılar" dedi. Batuhan B. ise hiçbir firma kalmadığı yönünde ısrar etti. Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oluştu.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatırken, şu açıklamada bulundu:

"Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: DHA
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Düzce Üniversitesi, Malatya, Spor, Güncel, Son Dakika

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