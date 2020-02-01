Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Bünyesinde birçok yabancı uyruklu öğrenci barındıran Düzce Üniversitesi, dört gün süresince Türkiye'deki Ruandalı öğrenciler buluşmasına ev sahipliği yaparak uluslararası öğrenci hareketliliği alanında da önemli bir misyon üstleniyor.



Ülkemizde eğitim gören Ruandalı öğrencileri bir araya getiren programın ilk gününe; Ruanda'nın Türkiye Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, davetli konuklar ve öğretim üyeleri katıldı.



Program kapsamında, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret eden Büyükelçi Williams Nkurunziza, Rektör Çakar'la görüş alışverişinde bulunarak Ruandalı öğrencilere ülkemizdeki ve Düzce Üniversitesi'ndeki eğitim süreçlerinde destek olan herkese teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise Türkiye'de eğitim gören Ruandalı öğrencileri ağırladıkları için memnuniyet duyduklarını ifade ederek Ruandalı öğrencilerin iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.



3 yıldır Düzce'de eğitim görüyorlar



Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 30 Ruandalı öğrencinin üç yıldır Düzce Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü ifade ederek "Türkiye'deki Ruandalı Öğrenciler Buluşması"nın Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde yapılıyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaptığı konuşmada, Ruandalı öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Düzce Üniversitesi'nin uluslararası öğrenciler alanında büyük başarılara imza attığını söyleyen Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi'nin yabancı uyruklu öğrenci sayısının 300'den 700'e çıktığını sözlerine ekledi. Ruandalı öğrencilerin kısa sürede Türkçe'yi öğrenen ve kendini geliştiren bir öğrenci profili olduğuna işaret eden Vali Dağlı, programın faydalı olmasını temenni etti.



Büyükelçi Williams Nkurunziza ise konuşmasında Düzce Üniversitesi'nde ve Ülkemizde Ruandalı öğrencilerin eğitimine desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Ruandalı öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Ruanda'ya hizmet edeceklerini dillendiren Williams Nkurunziza, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Düzce Üniversitesi'ne teşekkür etti.



Yemek programının ardından Rektörlük Çalıştay Salonu'nda "Ziraat ve Tarım" konulu ortak proje planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının sonrasında, Ruanda'nın kültüründe önemli bir yeri bulunan ve ayın belirli bir gününde tüm ülkede gerçekleştirilen temizlik faaliyeti olarak bilinen Umuganda etkinliğine geçildi. Düzce Üniversitesi'nin Umuganda'nın karşılığı olarak hayata geçirdiği "Temiz Üniversite Temiz Düzce" etkinliğine, Büyükelçi Williams Nkurunziza, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir, Ülkemizdeki Ruandalı öğrenciler ve Düzce Üniversitesi mensupları katıldı. Konuralp Kampüsünde bu ay; Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği etkinlikte; yollar, yeşil alanlar ve kampüs çevresinde itinalı bir temizlik faaliyeti gerçekleştirildi.



Program kapsamında konuk Büyükelçi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Ruandalı öğrenciler Düzce Üniversitesi kampüsünde daha önce oluşturulan Ruanda Türkiye Dostluk Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirerek örnek bir sosyal sorumluluk faaliyetine imza attı. Geçen yıl dikilen fidanlar da sulanarak yeşil bir dünya için farkındalık oluşturuldu.



Fidan dikimi etkinliğinin ardından konuk Ruandalı öğrenciler için Halı Saha Futbol Turnuvası da düzenlendi. Türkiye'deki Ruandalı Öğrenciler Buluşması'nın ilk günü, Ruandalı öğrenciler için verilen balo ile sona erdi. - DÜZCE