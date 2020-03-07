Düzce Üniversitesi sporda da adından söz ettiriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Türkiye Üniversiteliler Spor Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya alarak önemli başarıya imza attı.



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 12. Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası'nda mücadele eden Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Bediha Tacyıldız 71kgda altın madalyanın sahibi olurken, Erdem Otlu 81kg A klasmanında, Hasan Çetin 81Kg B klasmanın bronz madalyanın sahibi oldular. Şampiyonada mücadele eden bir diğer Düzce Üniversitesi sporcusu Şehmus Duman ise çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi.



Düzce Üniversitesi Tenis Takımı 1. Lige Yükseldi



Sanattan spora, eğitimden girişimciliğe kadar her alanda çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Üniversiteler Arası Tenis Turnuvası'nda da şampiyon olma başarısını göstererek 1. Lige yükseldi.



Alınan başarılı sonuçların ardından Düzce Üniversitesi yaptığı açıklamasında "Aldıkları başarılı sonuçlarla birlikte bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı olmaları için kendilerine her türlü desteği sağlayan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize ve öğretim elemanlarımıza teşekkür ederiz" İfadelerine yer verildi - DÜZCE