Düzce Üniversitesi sürekli işçi alacak - Son Dakika

Düzce Üniversitesi, sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Korona virüs nedeniyle kura seçimi internet üzerinden canlı yayınlanacak.

Düzce Üniversitesi, Rektörlük ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan işçi alımı için Düzce Üniversitesi'ne gönderilen başvuru listelerinde yer alan adaylar için kura seçimi Korona Virüs nedeniyle sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.

Yapılan açıklamada, "Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, "4857 sayılı İş Kanunu" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında İŞKUR aracılığıyla "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilen başvuru listelerinde yer alan adaylardan, işe alınmaya hak kazanacak asıl ve yedek adayların belirlenmesi amacıyla 23 Eylül 2020 Çarşamba günü, saat 10: 00'da, Üniversitemiz Cumhuriyet Konferans Salonu'nda kura çekimi yapılacaktır.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden birçok ülkeye yayılan ve Ülkemizde de tespit edilen COVID-19 virüsü nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Koronavirüs (COVID-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler" gereğince, halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır.

Sürekli İçi Alım Kurası; Noter tarafından belirtilen gün ve saatte, Üniversitemizce görevlendirilen personel, basın mensupları ile Üniversitemizde faaliyet gösteren sendikaların temsilci göndermeleri halinde sendika temsilcilerinin gözlemci olarak katılımıyla gerçekleşecektir. Kura çekim süreci, "duzceuniversite" internet adresli Üniversitemize ait youtube, twitter ve facebook sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. " - DÜZCE