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Düzce Üniversitesi tanıtım ve tercih ofisi Düzcelilerin hizmetinde

1 saat önce

Düzce Üniversitesi, 2019 YKS sonuçlarına göre tercihlerde bulunacak Düzceli üniversite adayları için Tanıtım ve Tercih Ofisini hizmete sundu.

Düzce Üniversitesi tanıtım ve tercih ofisi Düzcelilerin hizmetinde, System.String[]
Düzce Üniversitesi, 2019 YKS sonuçlarına göre tercihlerde bulunacak Düzceli üniversite adayları için Tanıtım ve Tercih Ofisini hizmete sundu.

Açık Kapı, Açık Kampüs, Açık Ders gibi hayata geçirdiği uygulamalarla şehir-üniversite bütünleşmesine büyük katkı sağlayan Düzce Üniversitesi, tercih döneminde de Düzceli üniversite adaylarını yalnız bırakmadı. 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki tercih dönemi boyunca Düzce şehir merkezindeki Anıtpark'ta kurulan Düzce Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Ofisi, Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrencilere yönelik tanıtım, bilgilendirme ve danışma hizmeti vererek öğrencilere gelecekleri ile ilgili kariyer planlamalarına destek oluyor.

Üniversite adaylarının merak ettikleri tüm sorulara cevap veriliyor

Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları, öğrencilere sunulan sosyal, kültürel, bilimsel olanaklar ve kampüs yaşamı gibi birçok konuda yol gösterici bilgilerin aktarıldığı Tanıtım ve Tercih Ofisinde, üniversite adaylarının kafasındaki soru işaretleri giderilerek merak ettikleri tüm sorulara cevap veriliyor. - DÜZCE
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
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