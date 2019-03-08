Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi Tıp ve Teknoloji Fakültesi'nden Büyük Başarı

Düzce Üniversitesi Tıp ve Teknoloji Fakültesi'nden Büyük Başarı

2 saat önce

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yayımlanan akademik teşvik bazlı "Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması"nda (DÜS 2019), Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci, Teknoloji Fakültesi üçüncü sırada yer alarak büyük bir başarı kazandı.

Düzce Üniversitesi Tıp ve Teknoloji Fakültesi'nden Büyük Başarı, System.String[]
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yayımlanan akademik teşvik bazlı "Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması"nda (DÜS 2019), Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci, Teknoloji Fakültesi üçüncü sırada yer alarak büyük bir başarı kazandı.

Yayımlanan DÜS 2019'da, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre devlet üniversitelerinin performansları "projeler, araştırmalar, akademik yayınlar, tasarımlar, sergiler, patentler, alınan atıflar, uluslararası tebliğler ve ödüller" olmak üzere 9 başlıkta sınıflandırılarak puanlaması yapıldı.

Puanlamalar sonucu hazırlanan sıralamada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi geçen yılki sıralamalarının üzerine çıkarak akademik anlamda önemli bir başarının sahibi oldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

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