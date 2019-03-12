Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi Türkiye Şampiyonasına Damga Vurdu

Düzce Üniversitesi Türkiye Şampiyonasına Damga Vurdu

1 saat önce

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen, Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi öğrencileri rakiplerine şans tanımadı.

Düzce Üniversitesi Türkiye Şampiyonasına Damga Vurdu, System.String[]
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen, Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi öğrencileri rakiplerine şans tanımadı.

Antalya'da 52 üniversite ve 350 sporcunun katılımı ile başlayan Üniversiteliler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi öğrencileri şampiyon olurken, bayanlar kategorisinde Düzce Üniversitesi Muaythai takımı 2. oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve aynı zamanda milli sporcular olan Bedia Taçyıldız 67 kg'da, Didem Özcan 63 kg'da Türkiye şampiyonu olurken, Gamze Gül ise 60 kg'da Türkiye 2.'si olma başarısı gösterdi. Şampiyona genelinde başarılı müsabakalar çıkaran Düzce Üniversitesi öğrencileri, takım halinde de bayanlarda Türkiye 2.'liği elde ederek şampiyonaya damga vurdular. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Antalya, Düzce Üniversitesi, Türkiye, Spor
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