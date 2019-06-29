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Düzce Üniversitesi Türkiye şampiyonu oldu

1 saat önce

Düzce Üniversitesi, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Düzce Üniversitesi Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]
Düzce Üniversitesi, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgün Spor Kompleksi'nde 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye Takım Şampiyonu olan Düzce Üniversitesi, bugüne kadar gösterdiği başarılı performanslarına yenilerini ekleyerek, eğitim öğretimde olduğu gibi spor alanında da başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Düzce Üniversitesi'nin Türkiye Takım Şampiyonu olduğu Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Erkan Atabay, erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Düzce Üniversitesi'ne çifte sevinç yaşattı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "Üniversitemize bu gururu yaşatan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
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