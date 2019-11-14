Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi uluslararası ödüle layık görüldü
Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi uluslararası ödüle layık görüldü - Son Dakika

Düzce Üniversitesi uluslararası ödüle layık görüldü

7 saat önce

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi uluslararası ödüle layık görüldü.

Düzce Üniversitesi uluslararası ödüle layık görüldü, System.String[]

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi uluslararası ödüle layık görüldü.


Geçtiğimiz yıl dünyanın çocuk diyabet merkezlerini izleyen tek kurumu SWEET tarafından "Kolloboratif Merkez" olarak sertifiye edilen Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi başarısına bir yenisini daha ekledi.


Bu yıl ilk kez başlatılan ve her yıl iki merkeze verileceği ilan edilen "En İyi İlerleyen Merkez" ödülüne Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi, Avustralya'dan Perth Childrens Hospital ile birlikte layık görüldü. Boston'da yapılan ISPAD (Dünya Çocuk Diyabet Kongresi) öncesinde SWEET çalışma grubu toplantısında açıklanan ödül, diyabet ekibi adına Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu tarafından kabul edildi.


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren Çocuk Diyabet Merkezi'nin sisteme yeni dahil olmasına rağmen ödül almasının gurur verici olduğunu ifade eden Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslanoğlu, tüm ekip arkadaşlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boru çiçeğinden yapılan dolma, 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi
Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 01:58:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesi uluslararası ödüle layık görüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]