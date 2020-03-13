Düzce Üniversitesinde Kariyer günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesinde Kariyer günü etkinliği düzenlendi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü ile İŞKUR, TSO ve Düzce Belediyesi iş birliği ile kurulan İş Kulübü'nün birlikte düzenlediği "İşverenlerle Buluşuyoruz" 1. Kariyer Günü etkinliği Cumhuriyet Konferans salonunda gerçekleştirildi.

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DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü ile İŞKUR, TSO ve Düzce Belediyesi iş birliği ile kurulan İş Kulübü'nün birlikte düzenlediği "İşverenlerle Buluşuyoruz" 1. Kariyer Günü etkinliği Cumhuriyet Konferans salonunda gerçekleştirildi.


Düzce'de iş ve işçi bulma çalışmalarının geliştirilmesi ve doğru işgücünün doğru işveren ve sektörle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kariyer günü etkinliğinin ilk toplantısına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, TSO Başkanı Tuncay Şahin, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, Düzce Belediyesi iştiraki BELKA A. Ş. Yetkilileri ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı.


Programın açılışında konuşan İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, Düzce İş Kurumu olarak 2 bin'i genç ve 730'u üniversite mezunu olmak üzere 5 bin 300 kişinin işe yerleştirilmesini sağladıklarını belirterek Düzce İŞKUR, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi aracılığıyla Aralık 2019'da İş Kulübü'nün kurulduğunu sözlerine ekledi. Artık her iş arayanın ve işverenin iş ve meslek danışmanı bulunduğunu söyleyen Acar, üniversitelerin kariyer planlamada çok önemli olduğunu vurguladı.


"İşverenlerle Buluşuyoruz" Düzce Üniversitesi 1. Kariyer Günü etkinliği ile öğrenciler, sektörün tecrübeli ve alanında uzman temsilcileri ile bir araya gelerek edindikleri teorik bilgilere, sektörel deneyimleri de ekleme imkanı elde etti. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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