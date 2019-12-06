Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesine birincilik ödülü
Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesine birincilik ödülü - Son Dakika

Düzce Üniversitesine birincilik ödülü

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Düzce Üniversitesi Hastanesi personelleri, 11. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi'nden ödülle döndü.

Düzce Üniversitesine birincilik ödülü, System.String[]

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Düzce Üniversitesi Hastanesi personelleri, 11. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi'nden ödülle döndü.


Antalya'da gerçekleştirilen kongrede; Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sterilizasyon Ünitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan "Kullanılmış Lümenli Aletlerin Temizlik İşlemleri Sonrasındaki Kirlilik Yükü ve Mikrobiyolojik Yük Miktarlarının Araştırılması" başlıklı poster bildirisi, 96 poster arasından birincilik ödülüne layık görüldü.


Poster bildirisi birincilik ödülünü almaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Düzce Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Emel Çalışkan, Araştırma Görevlisi Nagihan Memiş, Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Elif Saba, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri Ayşe Danış ve Selvi Yener Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.


Poster bildirisini hazırlayan ekibi makamında ağırlayan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve Hastane Yönetimi, öğretim üyelerini ve personelleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi
Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:28:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Üniversitesine birincilik ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]