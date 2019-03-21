Son Dakika Haberleri: Düzce Uzman Çavuş, Kalp Krizi Geçirerek, Hayatını Kaybetti

Düzce Uzman Çavuş, Kalp Krizi Geçirerek, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Uzman çavuş, kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti (2)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİDüzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın için İl Jandarma Komutanlığı'nda...

Uzman çavuş, kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit uzman çavuşun cenazesi okunan duaların ardından askeri helikopterle memleketi Konya'ya uğurlandı.

Şehit Erdem Aydın'ın eşi Selcan Aydın ayakta durmakta zorluk çekti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem Aydın'ın cenazesi yarın Konya'da toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:31 Kaynak: DHA

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