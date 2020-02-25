Düzce Valiliği'nden fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Valiliği'nden fırtına uyarısı - Son Dakika

Düzce Valiliği'nden fırtına uyarısı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Düzce Valiliği'nden fırtına uyarısı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz bölgesinde güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale genelinde etkisi arttıracağı belirtildi. Perşembe günü kuvvetli fırtına ve saatte 70 ila 100 kilometre şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı beklenen fırtına nedeni ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelerin olması beklendiği, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.


Ayrıca ulaşımda aksamaların olmaması içinde ilgililerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. - DÜZCE

Batı Karadeniz, Düzce Valiliği, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı
Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 11'e yükseldi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:57:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Valiliği'nden fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]