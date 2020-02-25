Düzce Valiliği'nden fırtına uyarısı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.



Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz bölgesinde güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale genelinde etkisi arttıracağı belirtildi. Perşembe günü kuvvetli fırtına ve saatte 70 ila 100 kilometre şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı beklenen fırtına nedeni ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelerin olması beklendiği, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.



Ayrıca ulaşımda aksamaların olmaması içinde ilgililerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. - DÜZCE