Düzce Valiliği'nden vatandaşlara yayla uyarısı - Son Dakika
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Düzce Valiliği'nden vatandaşlara yayla uyarısı

18 dakika önce

Düzce Valiliği, yaylaları gezi, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak amacıyla ziyaret edecek vatandaşları, kötü hava şartlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Düzce Valiliği'nden vatandaşlara yayla uyarısı, System.String[]

Düzce Valiliği, yaylaları gezi, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak amacıyla ziyaret edecek vatandaşları, kötü hava şartlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kış aylarında mevsimsel etkilerle birlikte yaylalar ve yüksek noktalarda ani kar yağışları, sis, buzlanma ve don olaylarının yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara neden olabildiği belirtildi.

Yoğun yağış beklenen zamanlarda yaylalar, yüksek dağ kesimleri ve benzeri tehlikeli olabilecek alanlarda gezi, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmanın ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara neden olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu durumun kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini riske attığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların tedbirli olmalarının büyük önem arz ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu alanlarda etkinlik planları yapmadan önce, ilimizdeki hava durumu ile ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden saatlik ve günlük hava durumu tahminleri, valiliğimizce paylaşılan anlık hava durumu tahminleri ile yerel medyanın takip edilmesi elzemdir. Güncel hava durumu takibi, olası mahsur kalma ve hayati tehlike oluşturabilecek durumlarla karşılaşmamak adına, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur. "

Düzce Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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