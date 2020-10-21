Düzce Valiliğinde güvenlik noktasındaki biber gazı patladı - Son Dakika

Düzce Valiliğinde güvenlik noktasında patlayan biber gazından etkilenen bazı idari personel, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Valilik protokol girişindeki güvenlik noktasında, bir polis memurunun biber gazı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Biber gazının makam katındaki odalara yayılmasıyla bazı idari personel gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri gazdan etkilenen idari personeli merdivenli araç yardımıyla camdan tahliye etti.

Gazdan etkilenenlere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince binada havalandırma çalışması yapıldı. Binaya tedbir amaçlı bir müddet giriş yapılamayacağı öğrenildi.

Öte yandan, Vali Cevdet Atay'ın makamında olmadığı, vali yardımcılarının ise kendi imkanlarıyla binadan çıktığı öğrenildi.

"Soruşturma başlatıldı"

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polis noktasındaki memurun dikkatsizliği sonucu böyle bir olay meydana geldi. Konu hakkında gerekli inceleme yapılacaktır." dedi.

Valilikten yapılan açıklamada ise saat 13.00 sıralarında Valilik binası girişindeki Polis Koruma Noktası'nda görevli polisin üzerinde bulunan biber gazının personelin dikkatsizliğinden açığa çıkması sonucu binayı yoğun bir duman kapladığı belirtildi.

"Binada can güvenliği açısından, görevli tüm personelin tahliyesi anında sağlanmış olup personel (polis memuru) hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, bina içerisinde ve çevresinde bulunan hiçbir vatandaşta ciddi bir sağlık sorunu olmadığı kaydedildi.