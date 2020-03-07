Düzce Valiliğinden açıklama - Son Dakika
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Düzce Valiliğinden açıklama

6 saat önce

Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Düzce Valiliğinden açıklama, System.String[]

Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla dün Yığılca ilçesinde düzenlenen yürüyüşle ilgili yerel basına bazı haberler yansıdığı belirtildi.

Yürüyüşte yaşandığı iddia edilen olayla ilgili basına yansıyan haberlere istinaden bahsi geçen iddialarla ilgili olarak valilikçe inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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