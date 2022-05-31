Düzce Valiliğinden "Ateş yakma ormanı koru" çağrısı - Son Dakika
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Düzce Valiliğinden "Ateş yakma ormanı koru" çağrısı

31.05.2022 11:33
Düzce Valiliğinden "Ateş yakma ormanı koru" çağrısı

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının önüne geçebilmek için tedbirler alınmaya başlandı.

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının önüne geçebilmek için tedbirler alınmaya başlandı. Düzce Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ormanlık alanlarda ateş yakılmaması istendi.

Paylaşımda ormanlık alanlara izmarit atılmaması ve çöplerin toplanması uyarısında bulunularak "Orman yangınlarını önlemenin yolu, ormanlık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmaktan geçiyor. Ormanlık alanlarda, Çöplerini Topla, İzmarit Atma, Ateş Yakma" denildi.

Orman yangınlarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğu hatırlatılarak "Piknik sonrasında ateşin söndürülmemesi, çöp, cam, pet şişe gibi ürünleri ortamda bırakılmamasına dikkat edilmeli" şeklinde bilgi verildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce Valiliğinden 'Ateş yakma ormanı koru' çağrısı - Son Dakika


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