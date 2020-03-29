Son Dakika › Güncel › Düzce Valiliğinden 'karantina iddiası'na açıklama Açıklaması - Son Dakika
Düzce Valiliğinden "karantina iddiası"na açıklama Açıklaması
6 saat önce
Düzce Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.
Düzce Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yerel medya kuruluşlarında yer alan, koronavirüs sebebiyle ilde köy karantinası uygulandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
"İlimizde karantina uygulaması yapılan yerleşim yeri bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, resmi açıklamalar dışında kamuoyunu yanlış yönlendirecek hiçbir açıklama veya bilgiye tevessül edilmemesinin önem arz ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:20 Kaynak: AA
Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı