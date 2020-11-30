Düzce Valiliğinden kış lastiği uyarısı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliğinde 1 aralıkta başlayacak olan kış lastiği uygulaması için uyarı geldi. Yapılan uyarıda "İlimiz sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar için 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

Düzce Valiliği kış lastiği ile ilgili bilgilendirme yaptı yapılan açıklamada "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Düzce'de de yerel sıcaklığı göz önünde bulundurularak, kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak olumsuz hava koşullarında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ile güven içinde seyahat edebilmelerini için ilimiz sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar için 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir" denildi. - DÜZCE