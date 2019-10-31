Son Dakika Haberleri: Düzce Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Son Dakika Güncel Düzce Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Düzce Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Düzce Valiliği, etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Düzce Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Düzce Valiliği, etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz bölgesinde doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarın, öğle saatlerinin ardından bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini arttıracağı kaydedildi.

Rüzgarın kuvvetinin saatte 50-75 kilometre/saat hızına ulaşarak fırtınaya dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bölgenin batısında yer yer 90 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtınanın da etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için vatandaşları uyaran yetkililer, fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

Batı Karadeniz, Düzce Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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